Haberler » Güncel » Kaymakam Asım Solak'tan ADEM'e ziyaret - Haber

Kaymakam Asım Solak'tan ADEM'e ziyaret

Van'ın Başkale Kaymakamı Asım Solak, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

04.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:45Kaymakam Asım Solak'tan ADEM'e ziyaret
'ın Kaymakamı Asım Solak, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Başkale Kaymakamı Asım Solak, ilçenin Hafiziye Mahallesinde bulunan Aile Destek Merkezi'nde yılsonu yapılacak sergi ve müzik şöleni öncesi çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Solak'ı Aile Destek Merkezi Proje Koordinatörü Halil Karaaslan, Halk Eğitim Merkezi Müdiresi Raziye Düveroğlu ve kurum amirleri karşıladı. Kaymakam Solak, beraberindekilerle birlikte kursiyerlerin çalışma alanlarını gezerek fikir alışverişinde bulunarak kursiyerin taleplerini dinledi. Gitar, keman ve bağlama kursunda eğitim gören çocuklara ait bölüme giden Kaymakam Solak, çocuklarla güzel vakit geçerdi. Kilim, kuaförlük ve el sanatları atölyelerinde eğitim gören ilçe kadınlarına daha büyük destekler sunmak için konu hakkında bilgi alışverişinde bunan Kaymakam Solak, sonra Aile Destek Merkezi'nden ayrıldı. Başkale Kaymakamı Solak'a, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Gökhan Karaman ve kurum amirleri eşlik etti. - VAN

Asım Solak, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:34 Polis eşleri ve çocuklarından sokak hayvanlarına mama kampanyası - Haber
17:34 İmranlı'da kar yağışı etkili oldu - Haber
17:34 Zonguldak'tan kısa kısa - Haber
17:34 OMÜ'de "İlmek ilmek tecrübe" söyleşisi düzenlendi - Haber
17:27 Başkan Beyoğlu'ndan, Mevlana Halit Mahallesine çıkarma - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
17:00 Beşiktaş, Odion Ighalo'nun transferi için harekete geçti!
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
4.12.2019 17:43:23