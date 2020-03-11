Kaymakam Aslan'dan '12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' mesajı
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Vekili Aslan, yayımladığı mesajda, "Bundan 99 yıl önce Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, milli mücadele ruhunu ve Türk milletinin vatan sevgisini en güzel biçimde anlatmış, en zor ve çetin dönemlerde milletimize ilham kaynağı olmuştur. Milletimizin kutsal değerlere olan bağlılığını destanlaştıran İstiklal Marşı; yurdumuzun her bir köşesi işgal altındayken, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden, bir milletin topyekün kahramanca mücadelesini dizelere döken bir şaheserdir. Ömrünü vatana, millete ve hizmete adamış Mehmet Akif Ersoy, milletimizin Kurtuluş Savaşı'nda göstermiş olduğu cesaret ve kahramanlığı veciz dizelerle ölümsüzleştirerek, bizlere ışık tutmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünü kutluyor, istiklal mücadelemizi destanlaştıran merhum Mehmet Akif Ersoy'u ve bu destanın yazılmasına vesile olan kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi. - VAN
Başkan Vekili Aslan, yayımladığı mesajda, "Bundan 99 yıl önce Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, milli mücadele ruhunu ve Türk milletinin vatan sevgisini en güzel biçimde anlatmış, en zor ve çetin dönemlerde milletimize ilham kaynağı olmuştur. Milletimizin kutsal değerlere olan bağlılığını destanlaştıran İstiklal Marşı; yurdumuzun her bir köşesi işgal altındayken, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden, bir milletin topyekün kahramanca mücadelesini dizelere döken bir şaheserdir. Ömrünü vatana, millete ve hizmete adamış Mehmet Akif Ersoy, milletimizin Kurtuluş Savaşı'nda göstermiş olduğu cesaret ve kahramanlığı veciz dizelerle ölümsüzleştirerek, bizlere ışık tutmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünü kutluyor, istiklal mücadelemizi destanlaştıran merhum Mehmet Akif Ersoy'u ve bu destanın yazılmasına vesile olan kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi. - VAN
Kaynak: İHA
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