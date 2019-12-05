Haberler » Güncel » Kaymakam Aslan muhtarlarla bir araya geldi - Haber

Kaymakam Aslan muhtarlarla bir araya geldi

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçede görev yapan 50 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

05.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:48Kaymakam Aslan muhtarlarla bir araya geldi
'ın Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçede görev yapan 50 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Belediyede yapılan toplantıya Başkan Vekili Sinan Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Vekili ve İl Defterdarı Murtaza Kamar ve ilgili birim müdürleri katıldı. Mahalle muhtarlarıyla tek tek tanışan, öneri ve taleplerini dinleyerek görüş alışverişinde bulunan Başkan Vekili Aslan, "Göreve daha yeni başladık. Tüm çalışma ekibi arkadaşlarımla ilçemizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri, imkanlarımız doğrultusunda yapmaya gayret göstereceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi İpekyolu ilçemizi her anlamda daha yaşanabilir güzel bir merkez haline getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu bağlamda muhtarlarımızın da kendi mahalleleriyle ilgili öneri ve taleplerini ilk etapta Muhtarlıklar Müdürlüğü üzerinden çözmeye çalışacağız. Bu tür toplantıları zaman zaman yapmayı planlıyoruz. Hem kaymakamlık hem de belediye kaynaklarını etkin ve yerinde kullanarak, ilçemize hizmet vermeye azami gayret gösteriyoruz. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Program, verilen ikramın ardından sona erdi. - VAN

İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:29 Nifrit Deresi'ne 'kara su' bırakan fabrikalara 144 bin lira ceza - Haber
16:29 flaş - Haber
16:29 flaş - Haber
16:28 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilince bayıldı - Haber
16:28 Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi manastır için harekete geçti - Haber
15:10 Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi - Haber
15:09 Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor - Haber
14:55 Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
5.12.2019 16:30:40