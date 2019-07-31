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Kaymakam Atak'tan köy ziyaretleri

Kazımkarabekir Kaymakamı Mehmet Ali Atak, ilçeye bağlı Karalgazi Köyü'nü ziyaret etti.

31.07.2019 11:51 Kaymakam Atak'tan köy ziyaretleri
Kazımkarabekir Kaymakamı Mehmet Ali Atak, ilçeye bağlı Karalgazi Köyü'nü ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Atak, yapılacak her hizmet ve atılacak her adımda vatandaşın fikrini önemsediklerini söyledi.
Hem yapılan çalışmaları yerinde incelemek, hem de planlayacak çalışmaları belirlemek için köy ve mahallelere ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Atak, "Sürdürdüğümüz köy ziyaretlerimizde, vatandaşlarımızın olması muhtemel taleplerini dinleyip, birlikte değerlendirip, çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Yapılacak hizmet ve atılacak adımlarda vatandaşımızın fikrinin gerekli ve önemli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Kazımkarabekir, Güncel

Kaynak: AA

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