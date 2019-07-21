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Kaymakam Atasoy kurbanını TDV'ye bağışladı

İnebolu Kaymakamı Atakan Atasoy ve eşi Özge Atasoy, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliği ile düzenlenen vekaletle kurban organizasyonuna kurban bağışında bulundu.

21.07.2019 16:06 Kaymakam Atasoy kurbanını TDV
İnebolu Kaymakamı Atakan Atasoy ve eşi Özge Atasoy, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliği ile düzenlenen vekaletle kurban organizasyonuna kurban bağışında bulundu.
Kaymakam Atasoy, TDV İnebolu Şubesi Muhasibi İsmail Yılmaz'ı makamında kabul etti. Vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi alan Kaymakam Atasoy, kendisi ve eşi için birer kurban bağışı yaptı.
Geçen yıl da kurbanını TDV'ye bağışladığını belirten Kaymakam Atasoy, "Devletin ve vatandaşların güven duyduğu kurumlardan olan Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban organizasyonunda ve diğer alanlardaki başarılı çalışmalarını takdirle karşılıyorum." dedi.
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Atakan Atasoy, İnebolu, Güncel

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