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Kaymakam Avcı'dan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ziyaret

Muş'un Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

29.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:20Kaymakam Avcı'dan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ziyaret
'un Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Avcı, Varto Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında Müdür M. Sait Turan'dan bilgi aldı. Varto Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne'nin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Müdür M. Sait Turan; genel, mesleki, okuma-yazma ve üniversiteye hazırlık kurslarıyla bölge insanına hizmet ettiklerini belirterek, "2019-2020 eğitim öğretim yılında 64 kurs açarak 869 kursiyere eğitim verildi. Burada okuma yazma, makine nakışı, bilgisayar, saz-gitar, YKS'ye hazırlık gibi kurslar veriyoruz. Üniversiteye hazırlananlar için kurs açmışız. 6 öğretmenimiz 47 öğrencimize ders vermektedir. Okullarımızın bünyesinden de usta öğretici ve öğretmen olarak 60'ın üzerinde eleman çalışmaktadır. Kurumumuz insanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yeni kurslar açmaya devam edecektir" dedi.

Kaymakam Avcı, sınıfları gezerek kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Sohbetin ardında Halk Eğitim Merkezi Müdürü M. Sait Turan, çivi ile işlenmiş Türk bayrağını Kaymakam Ertuğrul Avcı'ya hediye edildi.

Kursiyerlerle sohbet eden ve eşleri ile kavga etmeden kursa gelmeleri tavsiyesinde bulunan Kaymakam Avcı'dan iş isteyen Durdane Sevindi, "Sizden iş istiyoruz. Burada çok güzel günler geçiriyoruz. Kocam çok iyidir. Biz kavga etmiyoruz. Biz iş istiyoruz. Burada yaptıklarımızı satmak istiyoruz" dedi. - MUŞ

Varto, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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