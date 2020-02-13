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Kaymakam Avcı'dan taziye ziyareti

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, ilçede vefat eden bir vatandaşın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

13.02.2020 08:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:08Kaymakam Avcı'dan taziye ziyareti
'un Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, ilçede vefat eden bir vatandaşın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı ve Hakim Kamil Açıkgöz, Kültür Mahallesi'nde yaşamını yitiren ve taziyesi Hacı Kaya Özer Camisi'nin taziye evinde devam eden akciğer hastası İhsan Tepe'nin (65) ailesine ve yakınlarına taziye evinde bulundu. Kaymakam Avcı, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diledi.

Tepe ailesi adına Kaymakam Ertuğrul Avcı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Remzi Tepe, "Kaymakamımızın taziye ziyareti bizleri mutlu etmiştir. Kendisine teşekkür ederiz" dedi. - MUŞ

Varto, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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