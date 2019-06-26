26.06.2019 14:24
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Kaymakam Aydın, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Kaymakam Aydın, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

SİİRT (İHA) – Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçeye bağlı Beykent köyünde yapımı devam eden yol çalışmasını yerinde inceledi.

SİİRT (İHA) – Siirt 'in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın , ilçeye bağlı Beykent köyünde yapımı devam eden yol çalışmasını yerinde inceledi.

Beykent köyünde yapımı devam eden 5 kilometrelik 1. kat asfalt ile yol genişletme çalışmalarını inceleyen Kaymakam Aydın, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sonrasında köylülerle Kaymakam Aydın, vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.

Beykent köyü muhtarı Enver Bozyiğit yapılan çalışmalar nedeniyle Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve İl Genel Meclis üyelerine teşekkür etti. - SİİRT
Kaynak: İHA
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