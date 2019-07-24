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Kaymakam Aydın hastane inşaatını denetledi

Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, kentte yapımı devam eden 10 yataklı hastane ve 112 Acil Servis binası inşaatında incelemelerde bulundu.

24.07.2019 17:29 Kaymakam Aydın hastane inşaatını denetledi
Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, kentte yapımı devam eden 10 yataklı hastane ve 112 Acil Servis binası inşaatında incelemelerde bulundu.
İlçe merkezinde yapılan inşaatları ziyaret eden Aydın, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Aydın, hastane ve 112 Acil Servis için yapılan binalardaki inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, hastanenin 10 yataklı olduğunu ve farklı polikliniklerin yer alacağını söyledi.
Aydın'a ziyaretinde, bazı kurum amirleri de eşlik etti.

Acil Servis, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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