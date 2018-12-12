Kaymakam Aydın Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Saray
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın
, şehit güvenlik korucularının ailelerini ziyaret etti.
Aydın, güvenlik korucuları Necmettin Can ve Bedrettin Hamarat'ın Karahisar
Mahallesi'nde yaşayan ailelerini ziyaret ederek, taleplerini dinledi.
Aydın, yaptığı konuşmada, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için canlarını seve seve feda eden şehitlerin yakınlarının her zaman yanında olduklarını söyledi.
Şehit aileleri de ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Aydın, daha sonra beraberindekilerle şehitlerin kabirlerini ziyaret edip, dua etti.
Aydın'a ziyareti sırasında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar ve kurum amirleri eşlik etti.
Karahisar,Saray,Aydın
12 Aralık 2018 Çarşamba 22:00