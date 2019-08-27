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Kaymakam Ayvat, HEM kurslarını gezdi

Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gülnar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (HEM) açılan kursları gezdi.

27.08.2019 15:50 Kaymakam Ayvat, HEM kurslarını gezdi
Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gülnar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (HEM) açılan kursları gezdi.
File yapım ve bebek örme kursuna katılan kursiyerlerle bir süre sohbet eden Ayvat, kursiyerlerin yaptıkları ürünleri inceledi.
Kaymakam Ayvat, ziyarette yaptığı açıklamada, kursiyerlerin yaptığı ürünlerin satışını yaparak aile bütçelerine katkı sunabileceklerini kaydetti.
Gülnar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Önge de kursiyerlerin yaptıkları ürünlerin 30 Ağustos'ta düzenlenecek Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali'nde sergilenerek satışının yapılacağını kaydetti.

Gülnar, Güncel

Kaynak: AA

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