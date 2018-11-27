Kaymakam Ayvat, Muhtarlarla Buluştu

Gülnar
Kaymakamı Mustafa Ayvat, ilçeye bağlı 50 mahallenin muhtarlarıyla bir araya geldi.
İlçede bir restoranda yemekte muhtarlarla buluşan Kaymakam Ayvat, muhtarları kurum müdürleriyle bir araya getirerek istek ve arzularını dinlemek istediklerini belirtti.
Muhtarların isteklerini yüz yüze söylemesi için böyle bir organizasyon yaptıklarını bildiren Ayvat, "Çözüm noktasında neler yapılabileceği gibi konularda bir araya geldik. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
Muhtarlar da yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.
Gülnar