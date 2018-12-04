Kaymakam Bağlı'dan Engellilere Ziyaret

04 Aralık 2018 Salı 10:36



04 Aralık 2018 Salı 10:36

Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellileri evlerinde ziyaret etti.Bağlı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Araban Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdürü Murat Tilki ve Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ile ilçe merkezinde ikamet eden engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek çiçek verdi.Hükümet Konağı girişinde ayakkabı boyacılığı yaparak ve Kaymakamlığın yardımlarıyla geçimini sağlayan Turan Altın'ı makamında kabul eden Bağlı, ardından Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden görme engelli karı koca Osman ve Raziye Kürek çifti ile Turgut Özal Mahallesi'nde ikamet eden Halil Çalışkan ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden bedensel engelli Seydi Yıldız'ı evlerinde ziyaret etti.Bağlı, engellilerle bir süre sohbet ederek, sorunlarını dinledi.Aileler, Bağlı'ya teşekkür etti.