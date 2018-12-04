Kaymakam Bağlı'dan Engellilere Ziyaret

04 Aralık 2018 Salı 11:37



04 Aralık 2018 Salı 11:37

Araban Kaymakamı Emin Bağlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellileri evlerine misafir oldu.Kaymakamı Bağlı, Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığı Araban Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdürü Murat Tilki ve Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behçet ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ilçe merkezinde ikamet eden engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Evlerinde ziyaret ettiği engellilerle bir süre sohbet ederek moral veren Bağlı engellilerin sorunlarını dinledi. Gün boyu devam eden ziyaretlerine Fevzi Çakmak Mahallesinde ikamet eden görme engelli karı koca Osman Kürek ile eşi Raziye Kürek, Turgut Özal Mahallesinde ikamet eden kronik engelli Halil Çalışkan ve Fevzi Çakmak Mahallesinde ikamet eden bedensel engelli Seydi Yıldız'ı evlerinde ziyaret etti.Eşi de kendisi de görme engelli olan Arabanlı halk ozanı ve şair Osman Kürek kendisi ve eşi Raziye'yi evlerinde ziyarete gelen Bağlı'nın ziyaretinden etkilenerek Kaymakam Bağlı için o anda doğaçlama bir şiir okudu. - GAZİANTEP