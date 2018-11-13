Kaymakam Bağlı'dan Hastane Ziyareti

GAZİANTEP (AA) – Araban
Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Bağlı, beraberindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ile Araban ilçesi Devlet Hastanesine giderek hastalarla sohbet etti.
Hastaların sıkıntılarını dinleyip geçmiş olsun dileklerini ileten Bağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlarla bir araya gelip talep ve önerilerini dinlemeye çalıştıklarını söyledi.
Bu anlamda hastane ziyareti de gerçekleştirdiklerini ifade eden Bağlı, hasta ve hasta yakınlarından hastane ve hizmetlerinden memnuniyet ifadeleri aldıklarını, bunun için de mutlu olduklarını kaydetti.
Kaymakam Bağlı, hastane başhekimi Ahmet Tay ve hastane yönetimine de teşekkür etti.
Araban