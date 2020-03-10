Kaymakam Balıkçılar muhtarların sorunlarını dinledi
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.
10.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:48
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.
Nusaybin Belediyesinde gerçekleştirilen toplantı Kaymakam Balıkçılar'ın konuşmasıyla başladı.
Muhtarlara büyük önem verdiklerini kaydeden Balıkçılar, ilçedeki sorunları ve ihtiyaçları muhtarlarla belirleyerek, birlikte çözüm ürettiklerini söyledi.
Daha sonra muhtarlar görüş ve taleplerini dile getirdi.
Toplantıya, MARSU Genel Müdürü Eşref Dağdelen ve Çevre ve Şehircilik Müdürü Mesut Ağırakçe, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.
Nusaybin Belediyesinde gerçekleştirilen toplantı Kaymakam Balıkçılar'ın konuşmasıyla başladı.
Muhtarlara büyük önem verdiklerini kaydeden Balıkçılar, ilçedeki sorunları ve ihtiyaçları muhtarlarla belirleyerek, birlikte çözüm ürettiklerini söyledi.
Daha sonra muhtarlar görüş ve taleplerini dile getirdi.
Toplantıya, MARSU Genel Müdürü Eşref Dağdelen ve Çevre ve Şehircilik Müdürü Mesut Ağırakçe, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kaymakam Balıkçılar muhtarların sorunlarını dinledi
Etiketler : Mehmet Balıkçılar, Nusaybin, Güncel
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