Kaymakam Balkanlıoğlu'ndan maske diken kursiyerlere ziyaret
Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu ve Belediye Başkanı Davut Şahin, maske diken 25 kursiyeri ziyaret etti.
05.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:50
Tomarza Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa hayat geçirdikleri proje ile İŞKUR tarafından işe alınan 25 kadın kursiyer günlük ortalama 1000 maske dikiyor.
Yaklaşık 4 ay görev yapacak kursiyerleri ziyaret eden Balkanlıoğlu ve Şahin, İlçe Halk Eğitim Müdürü Nurettin Şahin'den bilgi aldı.
Kaymakam Balkanlıoğlu ve Belediye Başkanı Şahin, kursiyerlerle sohbet ederek, kolaylıklar diledi.
Kaynak: AA
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