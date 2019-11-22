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Kaymakam Balkanlıoğlu, trafik uygulama noktalarını denetledi

Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, uygulama noktalarındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

22.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:44Kaymakam Balkanlıoğlu, trafik uygulama noktalarını denetledi
Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, uygulama noktalarındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.
Balkanlıoğlu, İlçe Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin görev yaptığı trafik ve asayiş kontrol noktalarında, denetimleri yerinde inceledi.
Balkanlıoğlu, AA muhabirine, jandarma ve trafik ekiplerinin, olası can ve mal kaybını önlemek, tehlikeli araç kullananlara engel olmak için çalıştığını söyledi.
Balkanlıoğlu, "Ülkemizin barış ve huzuru için güvenlik görevlilerimizin gece gündüz, soğuk sıcak demeden özveri ile görevlerini icra ediyor. Kolluk kuvvetlerine çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Jandarma, Tomarza, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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