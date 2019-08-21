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Kaymakam Bayraktar'ın esnaf ziyaretleri

Bozkır'da ilçe Kaymakamı Bayraktar, ilçedeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

21.08.2019 14:42 Kaymakam Bayraktar'ın esnaf ziyaretleri
Bozkır'da ilçe Kaymakamı Bayraktar, ilçedeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
Bozkır İlçe Kaymakamı Oltan Bayrak ilçe merkezinde esnaflık faaliyeti yürüten esnafları ziyaret ederek esnafların isteklerini kendi yerlerinde dinledi.

Kaymakam Bayraktar ziyaretleri sırasında bir esnafla sohbetinde şunları kaydetti:
"İlçemiz esnaflarını ve mahallelerimizi belirli periyotlarla ziyaret ediyoruz ve ilçemiz vatandaşlarımızın istek ve arzularını yerinde birebir istişare ederek tespit edebiliyoruz. Esnaflık ekonomimizin bel kemiğidir, esnaflarımızın memnuniyeti başta bizler olmak üzere ilçemizi ve ülkemizi memnun eder."

Oltan, Güncel

Kaynak: AA

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