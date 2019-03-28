Kaymakam Baytok Öğrencilerle Kitap Okudu

Yeşilyurt
Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Kitap Tokat
Projesi kapsamında öğrencilerle kitap okudu.
Baytok, İmam Hatip Ortaokulunda Kitap Tokat Projesi kapsamında kitap okuma etkinliğine katıldı.
Öğrencilerle kitap okuyan Baytok, eğitime önem verdiklerini belirterek, "Valimiz Ozan Balcı
tarafından Eğitim Tokat, Kitap Tokat ve Spor Tokat projeleri hayata geçirildi. Kitaplarınız geldi, size düşen görev de bol bol okuyacaksınız ve spor yapacaksınız, bu projelerin hepsi sizler için." dedi.
Kitap okuma etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak da katıldı.
Yeşilyurt, Tokat, Güncel
Kaynak: AA