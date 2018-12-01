Kaymakam Berber: Köylümüzün Daha Modern Şartlarda Yaşaması İçin Çalışacağız

Kütahya
'nın Çavdarhisar
ilçesine yeni atanan Kaymakam Furkan Berber, köy ziyaretlerine başladı.
Kaymakam Berber'e, köy ziyaretlerinde İlçe Jandarma
Komutanı Astsubay Ahmet Gürbüz
ve Emniyet Amiri Erkan Şen
eşlik etti.
Köy ziyaretlerinin ilkini Barağı köyüne gerçekleştiren Kaymakam Berber, köyde yaşayan vatandaşlarla konuşup dertlerini dinledi. Daha sonra, Barağı, Yeşildere
, Hacımahmut, Çamköy
ve Gökağaç köylerini ziyaret etti.
Ziyaret edilen her köyde vatandaşlarla konuşup sorunlarını dinleyen Kaymakam Berber, yaptığı açıklamada, " Bütün köylerimizi ziyaret edip vatandaşlarımızla buluşacağız, sorunlarını dinleyeceğiz. Sorunlara çözüm bulmak için çalışacağız. Her zaman köylülerimizin yanındayız. Köylülerimize daha modern, daha kaliteli bir yaşam sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Kaymakam Berber'in ziyaret ettiği tüm köy muhtarları, köydeki sorunlarına gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler.(YD-EFE) - KÜTAHYA
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:30