Kaymakam Beşikçi'den fahiş fiyat artışları denetimi
Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekil Murat Beşikci, korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından fahiş fiyat artışlarının yaşandığı Yenişehir ilçesinde market, medikal ve eczanelere yönelik incelemelerde bulundu.
13.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:34
Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekil Murat Beşikci, korona virüsün Türkiye 'de görülmesinin ardından fahiş fiyat artışlarının yaşandığı Yenişehir ilçesinde market, medikal ve eczanelere yönelik incelemelerde bulundu.
Yenişehir Belediyesi, Türkiye'de korona virüs tanısı konulmasının ardından fahiş fiyatta ürün satıldığı ileri sürülen marketlere ve medikal iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, medikal malzemeleri satan iş yerlerini inceledi. Zabıta Müdürü Engin Budak ile birlikte incelemelerde bulunan Kaymakam Beşikci, medikal sahiplerine, maske, eldiven ve dezenfektan ürünlerinin uygun fiyatta satışının yapılmasını söyledi. Kaymakamı Beşikci, incelemelerin ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Beşikçi, devletin gerekli organlarının korona virüsüne karşı gerekli tedbirleri aldığını, korkulacak bir durumun olmadığını belirti. - DİYARBAKIR
Yenişehir Belediyesi, Türkiye'de korona virüs tanısı konulmasının ardından fahiş fiyatta ürün satıldığı ileri sürülen marketlere ve medikal iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, medikal malzemeleri satan iş yerlerini inceledi. Zabıta Müdürü Engin Budak ile birlikte incelemelerde bulunan Kaymakam Beşikci, medikal sahiplerine, maske, eldiven ve dezenfektan ürünlerinin uygun fiyatta satışının yapılmasını söyledi. Kaymakamı Beşikci, incelemelerin ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Beşikçi, devletin gerekli organlarının korona virüsüne karşı gerekli tedbirleri aldığını, korkulacak bir durumun olmadığını belirti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır Yenişehir, Murat BEŞİKCİ, Yenişehir, Türkiye, Güncel
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