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Kaymakam Beşikci'den korona virüs denetimi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla başta semt pazarları olmak üzere, PTT ve Sosyal Yardımlaşma Vakfında incelemelerde bulunarak vatandaşlardan hijyen tedbirlerine uymalarını...

03.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:48
Kaymakam Beşikci'den korona virüs denetimi
Diyarbakır 'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla başta semt pazarları olmak üzere, PTT ve Sosyal Yardımlaşma Vakfında incelemelerde bulunarak vatandaşlardan hijyen tedbirlerine uymalarını ve evde kalmalarını istedi.

Yenişehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı aldığı önlemleri arttırdı. İlçede bir yandan belediye bünyesinde kurulan dezenfekte ekibi ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları yapılırken bir yandan da Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci başta olmak üzere tüm belediye çalışanları vatandaşları virüse karşı bilinçlendiriliyor. Sabahın erken saatinde Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vefa Gurubunu ziyaret eden Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci burada vakfa müracaat eden ihtiyaç sahibi vatandaşları dinledi.

Vatandaşları telefonla aradı

Yenişehir Kaymakamlığı Vefa Destek Gurubunda ihtiyaç sahiplerini telefonla arayan Kaymakam Beşikci vatandaşlara devlet tarafından sosyal destek ödemeleri kapsamında bin liralık sosyal yardım ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını ve hesaplarına yatırıldığını anlatarak herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Semt pazarında denetim

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ardından ilçede bulunan semt pazarlarında incelemelerde bulunan Kaymakam Beşikci, burada pazarcı esnafına sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunarak, salgına karşı tedbiri elden bırakmamaları çağrısında bulundu. Pazarcı esnafı ve vatandaşlar ile de sohbet eden Kaymakam Beşikci, genciyle yaşlısıyla birlik ve beraberlik içerisinde olarak bu sürecin atlatılacağını kaydederek, herhangi bir yardıma ihtiyaçları olduğunda kaymakamlık ve belediye olarak yardıma hazır olduklarını söyledi.

PTT çalışanlarına teşekkür

Semt pazarının ardından daha sonra Yenişehir ilçesinde bulunan PTT şubelerini ziyaret eden Kaymakam Beşikci, PTT çalışanlarının da polis, asker, doktor gibi sahada özveriyle çalıştığını belirterek tüm PTT çalışanlarına teşekkür etti. Kaymakam Beşikci, vatandaşlara da PTT'lerde yoğunluk oluşturmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. - DİYARBAKIR
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Kaynak: İHA

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