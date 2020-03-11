Kaymakam Beşikci'den OSB'ye ziyaret
Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Organize Sanayi Bölgesini gezerek incelemelerde bulundu.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:06
Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Organize Sanayi Bölgesini gezerek incelemelerde bulundu.
Kaymakam Beşikci, ilçe sınırları içerisinde yer alan ve on binlerce kişiyi istihdam eden Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Beraberindeki başkan yardımcıları ile birlikte ziyarette Kaymakam Beşikci, fabrika sahipleri ve işçilerle sohbet etti. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda kadın çalışanların olmasının sevindirici bir gelişme olduğunun altını çizen Kaymakam Beşikci, fabrika sahiplerinin kadınlara pozitif ayrımcılık yapmalarını önerdi. Kadın işçilerle toplu fotoğraf çektiren Kaymakam Beşikci, daha sonra diğer fabrikaları da ziyaret ederek, yatırımcılarla da görüştü. Yatırımcılardan fabrikaların durumu ve potansiyeli hakkında bilgi alan Kaymakam Beşikci, Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımcılara belediyeyi ilgilendiren konulardaki talep ve gereksinimleri doğrultusunda destek olacaklarını söyledi.
"Organize Sanayi Bölgesi bir şehrin bel kemiğidir"
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Organize Sanayi Bölgelerinin bir şehrin bel kemiği olduğunu söyledi. Kaymakam Beşikci, "Şehrin gelişip kalkınması için Organize Sanayi Bölgesinin güçlü olması gerekmektedir. Son 15 yılda ülkemiz de her alanda olduğu gibi ağır sanayide de önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Burada siyasi iktidarın payı çok büyük. Bizler kentimizde hizmet veren, halkımıza fayda sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarla her fırsatta irtibat halinde olarak bizi ilgilendiren konularda destekleyeceğiz. Fabrikalarımıza da talepleri doğrultusunda aynı desteği vereceğiz. Bundan sonra üzerimize düşen her konuda gerekeni yapmaya hazırız. Yeter ki insanlarımıza yeni iş ve AŞ imkanları oluşturulsun" dedi. - DİYARBAKIR
Kaymakam Beşikci, ilçe sınırları içerisinde yer alan ve on binlerce kişiyi istihdam eden Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Beraberindeki başkan yardımcıları ile birlikte ziyarette Kaymakam Beşikci, fabrika sahipleri ve işçilerle sohbet etti. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda kadın çalışanların olmasının sevindirici bir gelişme olduğunun altını çizen Kaymakam Beşikci, fabrika sahiplerinin kadınlara pozitif ayrımcılık yapmalarını önerdi. Kadın işçilerle toplu fotoğraf çektiren Kaymakam Beşikci, daha sonra diğer fabrikaları da ziyaret ederek, yatırımcılarla da görüştü. Yatırımcılardan fabrikaların durumu ve potansiyeli hakkında bilgi alan Kaymakam Beşikci, Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımcılara belediyeyi ilgilendiren konulardaki talep ve gereksinimleri doğrultusunda destek olacaklarını söyledi.
"Organize Sanayi Bölgesi bir şehrin bel kemiğidir"
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Organize Sanayi Bölgelerinin bir şehrin bel kemiği olduğunu söyledi. Kaymakam Beşikci, "Şehrin gelişip kalkınması için Organize Sanayi Bölgesinin güçlü olması gerekmektedir. Son 15 yılda ülkemiz de her alanda olduğu gibi ağır sanayide de önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Burada siyasi iktidarın payı çok büyük. Bizler kentimizde hizmet veren, halkımıza fayda sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarla her fırsatta irtibat halinde olarak bizi ilgilendiren konularda destekleyeceğiz. Fabrikalarımıza da talepleri doğrultusunda aynı desteği vereceğiz. Bundan sonra üzerimize düşen her konuda gerekeni yapmaya hazırız. Yeter ki insanlarımıza yeni iş ve AŞ imkanları oluşturulsun" dedi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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