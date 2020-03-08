Kaymakam Beşikci'den sürpriz doğum günü ve Kadınlar Günü kutlaması
Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, 8 Mart'ta doğan mağdur iki kadına ev ziyareti gerçekleştirdi.
08.03.2020 13:07
Diyarbakır 'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, 8 Mart'ta doğan mağdur iki kadına ev ziyareti gerçekleştirdi.
Kaymakam Beşikci, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 8 Mart'ta doğan kadınları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Beşikci, kadınların hem doğum günlerini hem de Kadınlar Günü'nü kutlayarak kendilerine çiçek ve hediye taktim etti. Kaymakam Beşikci, kaymakamlık ve belediye olarak kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, devlet olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarının altını çizerek, devleti temsil eden makamlar olarak kapısının 24 saat açık olduğunu ifade etti.
Sıcak ve samimi geçen ev ziyaretlerinin ardından Kaymakam Beşikci, girişimci kadınları iş yerlerinde ziyaret etti. Ziyaretler sırasında kadınların, Kadınlar Günü'nü kutlayarak, çiçek ve hediye taktim eden Kaymakam Beşikci, ikram edilen halka tatlıdan tadıp, kahveden içti. İş yeri ziyaretlerinde de sıcak karşılanan Kaymakam Beşikçi, burada da kadın girişimcilerin talep ve önerilerini dinledi.
"Halkımızın devletine karşı bir teveccühü oluştu"
Kaymakam Beşikci, mümkün olduğu sürece esnaf ve ev ziyaretlerini devam edeceğini ifade ederek, "3 aylık Belediye Başkan Vekilliği döneminde yaptığımız ziyaretler nedeniyle halkımızın bize yani devletine bir teveccühü oluştu. Sokaklara ve mahallelere girdiğimiz zaman başka sokaklardaki vatandaşlarımızda bizi davet ediyor, onlara da gideceğiz. Bunlar bizim insanımız. Milletimiz varsa biz varız. Vatandaşa kucak açan bir belediye olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.
Ofis semtinde iş yerleri bulunan girişimci kadınları da ziyaret eden Kaymakam Beşikci, ziyaretlerde esnafın mevcut sorunlarını da dinledi. Talep ve önerileri not alan Kaymakam Beşikci, kaymakamlık ve belediye olarak, halk odaklı hizmetleri hayata geçireceğini ve sorunların çözümü noktasında girişimlerinin devam edeceğinin sözünü verdi. - DİYARBAKIR
Kaymakam Beşikci, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 8 Mart'ta doğan kadınları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Beşikci, kadınların hem doğum günlerini hem de Kadınlar Günü'nü kutlayarak kendilerine çiçek ve hediye taktim etti. Kaymakam Beşikci, kaymakamlık ve belediye olarak kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, devlet olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarının altını çizerek, devleti temsil eden makamlar olarak kapısının 24 saat açık olduğunu ifade etti.
Sıcak ve samimi geçen ev ziyaretlerinin ardından Kaymakam Beşikci, girişimci kadınları iş yerlerinde ziyaret etti. Ziyaretler sırasında kadınların, Kadınlar Günü'nü kutlayarak, çiçek ve hediye taktim eden Kaymakam Beşikci, ikram edilen halka tatlıdan tadıp, kahveden içti. İş yeri ziyaretlerinde de sıcak karşılanan Kaymakam Beşikçi, burada da kadın girişimcilerin talep ve önerilerini dinledi.
"Halkımızın devletine karşı bir teveccühü oluştu"
Kaymakam Beşikci, mümkün olduğu sürece esnaf ve ev ziyaretlerini devam edeceğini ifade ederek, "3 aylık Belediye Başkan Vekilliği döneminde yaptığımız ziyaretler nedeniyle halkımızın bize yani devletine bir teveccühü oluştu. Sokaklara ve mahallelere girdiğimiz zaman başka sokaklardaki vatandaşlarımızda bizi davet ediyor, onlara da gideceğiz. Bunlar bizim insanımız. Milletimiz varsa biz varız. Vatandaşa kucak açan bir belediye olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.
Ofis semtinde iş yerleri bulunan girişimci kadınları da ziyaret eden Kaymakam Beşikci, ziyaretlerde esnafın mevcut sorunlarını da dinledi. Talep ve önerileri not alan Kaymakam Beşikci, kaymakamlık ve belediye olarak, halk odaklı hizmetleri hayata geçireceğini ve sorunların çözümü noktasında girişimlerinin devam edeceğinin sözünü verdi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Diyarbakır, 8 Mart, Güncel
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