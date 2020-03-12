Kaymakam Beşikci minik öğrencilerle bir araya geldi
Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 10 Bin Öğrenci Sinemaya, 10 Bin Öğrenci Tiyatroya Projesi kapsamında öğrencilerle film izledi.
12.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:32
Diyarbakır 'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 10 Bin Öğrenci Sinemaya, 10 Bin Öğrenci Tiyatroya Projesi kapsamında öğrencilerle film izledi.
Yenişehir Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan '10 Bin Öğrenci Sinemaya, 10 Bin Öğrenci Tiyatroya Projesi sürüyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatı ile Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, ilçeye bağlı Tanışık köyünde ilkokulda öğrenim gören öğrenciler, belediyenin araçlarıyla Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezindeki cep sinemasına getirildi.
Öğrencilerle merkezde bir araya gelen Kaymakam Beşikci, kendileri ile sohbet etti. Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Beşikci, öğrencilerle birlikte Buz Devri adlı animasyon filmini izledi.
Yenişehir'in kırsal kesimlerde oturan ve tiyatro ile sinemaya gitmeyen öğrencileri sosyalleştirmek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Kaymakam Beşikci, "En büyük hayalimiz en büyük hedefimiz devletimizin kaynaklarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır" dedi.
Proje çerçevesinde ayda bin öğrenci sinema 5 bin 920 öğrenciyi ise tiyatro ile buluşuyor. - DİYARBAKIR
Yenişehir Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan '10 Bin Öğrenci Sinemaya, 10 Bin Öğrenci Tiyatroya Projesi sürüyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatı ile Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, ilçeye bağlı Tanışık köyünde ilkokulda öğrenim gören öğrenciler, belediyenin araçlarıyla Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezindeki cep sinemasına getirildi.
Öğrencilerle merkezde bir araya gelen Kaymakam Beşikci, kendileri ile sohbet etti. Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Beşikci, öğrencilerle birlikte Buz Devri adlı animasyon filmini izledi.
Yenişehir'in kırsal kesimlerde oturan ve tiyatro ile sinemaya gitmeyen öğrencileri sosyalleştirmek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Kaymakam Beşikci, "En büyük hayalimiz en büyük hedefimiz devletimizin kaynaklarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır" dedi.
Proje çerçevesinde ayda bin öğrenci sinema 5 bin 920 öğrenciyi ise tiyatro ile buluşuyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Murat BEŞİKCİ, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla