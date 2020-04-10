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Kaymakam Bey' kendisine mektup yazan öğrenciyi sevindirdi

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, kendilerine mektup yazarak televizyon isteyen bir öğrencinin isteğini hemen yerine getirdi.

10.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:10
Kaymakam Bey' kendisine mektup yazan öğrenciyi sevindirdi
Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, kendilerine mektup yazarak televizyon isteyen bir öğrencinin isteğini hemen yerine getirdi.

İlçeye bağlı Ellek Beldesi Soylar Mahallesi Musacık Sokak'ta oturan, İrfanlı İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Hayrunisa Soylu, Düziçi Kaymakamlığına yazdığı mektupta, televizyonlarının yıllardır bozuk olduğunu ve ailesinin durumunun iyi olmadığından yeni televizyon alamadıklarını bu nedenle de EBA.TV'den derslerini takip edemediğini ifade ederek, kaymakamdan yardım istedi.

Yazdığı mektubu Babası Ahmet Soylu, Düziçi Kaymakamlığına teslim etti. Kaymakam Mutlu Almalı, gerekli birimleri harekete geçirerek konuyu araştırmalarını istedi. Yapılan araştırmalar neticesinde Hayrunisa'nın ailesinin durumunun çok iyi olmadığı, baba Ahmey Soylu'nun geçirdiği ameliyatlardan dolayı 5 yıldır çalışamadığı öğrenildi. Yardım için harekete geçen Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Hayrunisa'nın derslerini takip edebileceği bir televizyonu aynı gün içerisinde temin ederek aileyle bizzat kendi elleriyle teslim etti.

İsteklerinin aynı gün içerisinde gerçekleştiğini gören aile çok mutlu oldu. Hayrunisa "Derslerimi EBA TV'den izlemek için komşularımıza gidiyordum. Sagolsun onlarda beni hiç kırmadılar. Ama her gün her gün artık ben gitmekten rahatsız oldum, utandım. Aklıma Kaymakam bey'e mektup yazmak geldi. Bende içimden geçenleri yazdığım mektubu babamla kaymakamlığa ulaştırdım. Kaymakam bey'den Allah razı olsun aynı gün içinde televizyonumuzu aldı getirdi. Allah razı olsun" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Düziçi, Ellek, Güncel
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