Haberler » Güncel » Kaymakam Bilici'den kamu kurumlarına ziyaret - Haber

Kaymakam Bilici'den kamu kurumlarına ziyaret

Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, kamu kurumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

13.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:56Kaymakam Bilici'den kamu kurumlarına ziyaret
'ın İlçe Kaymakamı Osman Bilici, kamu kurumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Bilici, Sosyal Yardımlaşa ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Aile Destek Merkezi ve Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurumların çalışmaları hakkında kurum müdürlerinden brifing aldı. Ziyarette, kurumların birimlerini gezerek çalışanlarla sohbet eden Kaymakam Bilici, kamu hizmetlerinin sunulmasında, vatandaş memnuniyeti ile kamu yararının gözetilmesinin gerektiğini belirtti.

Sohbetin ardın Kaymakam Bilici, kurum müdürleri ile personellerine çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı. - BATMAN

Osman Bilici, Kozluk, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:28 Arızalanan minibüsün polisin yardımıyla yol kenarına itilme anı güvenlik kamerasında
10:28 Hindistan'da dang humması salgını
10:28 Araban'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği
10:27 Çocuklarının çantasında uyuşturucu taşıyan çifte gözaltı
10:22 (Özel) İngiliz ajanının eşinden tabuta konulması için çiçek
09:48 Çalışan annelere aylık 1.300 liralık destek için başvurular bugün başlıyor
09:46 Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 Operasyonu, 2 bin 360 personelin katılımıyla başladı
09:39 Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'lıları sınır dışı etmesi, Avrupa ülkelerinde panik yarattı
09:30 Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı
09:27 Atık toplayıcısı, yanlışlıkla kendisine verilen ve ikramiye kazanan kuponu iade etti
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 10:29:48