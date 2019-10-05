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Kaymakam Bozkurtoğlu İvriz'de vatandaşlarla buluştu

Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, UNESCO Dünya Mirasları Geçici listesinde yer alan, İvriz Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

05.10.2019 10:24Kaymakam Bozkurtoğlu İvriz'de vatandaşlarla buluştu
Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, UNESCO Dünya Mirasları Geçici listesinde yer alan, İvriz Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.
Mahalle ziyaretlerinin sonuncusunu İvriz Mahallesi'ne yapan Kaymakam Bozkurtoğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Bozkurtoğlu, yaz sezonunda on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan İvriz'in yol, otopark, doğal ve tarihi alanlar, mesirelik alanlar, ev pansiyonculuğu, taşkınla mücadele, sulama suyu sorunu gibi bir çok konuda vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.
Bozkurtoğlu burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi:
"Sorunları yerinde görmek, vatandaşlarımızın sorunlarını birinci ağızdan dinlemek ve bu sorun ve isteklerin çözümü noktasında yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşmek, iletişime geçmek suretiyle projelerin hızlandırılmasını çözüm önerilerinin hayata geçirilmesini amaçlamaktayız."

Halkapınar, Güncel

Kaynak: AA

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