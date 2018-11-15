Kaymakam Bulacak Muhtarlarla Buluştu

Dörtyol
Kaymakamı Murat Bulacak
, muhtarlarla bir araya geldi.
Kaymakam Bulacak, 9 Ocak ilkokulunda gerçekleşen toplantıda okul önlerindeki servis yoğunluğu ve trafik düzenlemelerindeki sıkıntıları ele alacaklarını kaydetti.
Düğün ve eğlence yerlerinde silah kullanılması olaylarını karşı alınacak tedbirleri de gözden geçireceklerini ifade eden Bulacak, "Muhtarlarımız özellikle mahallelerindeki düğünlere müdahili olacaktır.
Zaten kolluk kuvvetlerimiz izin aşamasında gerekli silah atılmamasıyla ilgili tebligatları yapmaktadır, Din görevlilerimiz de camilerde bununla ilgili bilgilendirmeleri yapıyor. Top yekun bununla ilgili mücadeleye de ağırlık vermekteyiz." dedi.
Toplantıya kurum müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Dörtyol,Murat Bulacak
15 Kasım 2018 Perşembe 12:04