Kaymakam Bulacak Okul Müdürleriyle Buluştu

Dörtyol
Kaymakamı Murat Bulacak
, ilçedeki okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.
Bulacak, Kaymakamlık
binasında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede eğitim ve öğretimle ilgili beklentilerini dile getirdi.
Eğitimde temel felsefenin iyi insan yetiştirmek olduğunu kaydeden Bulacak, "Bu kapsamda fırsat buldukça okullarımızı ziyaret ediyorum varsa sorunları yerinde tespit ediyoruz. İdarecilerle görüşüyoruz, çocuklarımızın nitelik bakımından daha iyi eğitim almaları için çaba sarf ederken, öğrencilerimizin vatanını ve milletini seven milli ve manevi değerlerine bağlı geleceğe güvenle bakan faydalı bireyler olarak yetiştirilmesi için elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz." dedi.
Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy da katıldı.
Kaymakamlık,Dörtyol
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:51