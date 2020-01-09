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Kaymakam Burak Öz'ün köy ziyaretleri

Eflani Kaymakamı Burak Öz, köy ziyaretlerine devam ediyor.

09.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:02Kaymakam Burak Öz'ün köy ziyaretleri
Kaymakamı Burak Öz, köy ziyaretlerine devam ediyor.
Ziyaret kapsamında Abakolu, Başiğdir, Gökgöz, Göller ve Halkevli köylerini ziyaret eden Kaymakam Öz, vatandaşlarla sohbet ederek köy muhtarlarından bilgi aldı.
Ziyaretlerde köyde bulunan eksiklikleri yerinde inceleme fırsatı bulduklarını ifade eden Öz, yapılan hizmetler ve iş programına alınan faaliyetler hakkında da vatandaşlara bilgi verdi.
Ziyaretlere, İlçe Jandarma Komutanı Adnan Okudan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Yılmaz, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ekin Şenol ve daire amirleri katıldı.

Eflani, Güncel

Kaynak: AA

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