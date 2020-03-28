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Kaymakam; büyük şehirlerden evine dönen vatandaşları uyardı

Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, büyükşehirlerden evine dönen vatandaşlara 14 gün kuralını hatırlattı.

28.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:40
Kaymakam; büyük şehirlerden evine dönen vatandaşları uyardı
Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay , büyükşehirlerden evine dönen vatandaşlara 14 gün kuralını hatırlattı.

Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Kıymetli Devrekliler, ilçe merkezi ve köylerimiz son günlerde Büyükşehirlerden (özellikle İstanbul) evlerine, köylerine gelen vatandaşlarımızın hareketliliğini yaşamaya başladı. Şüphesiz herkes memleketine köyüne istediği zaman gelmekte özgür. Ancak Corona Virüs tedbirleri kapsamında bu gelen vatandaşlarımızın 14 günlük gözlem süresince evlerinde kalmaları, dışarıyla temastan kaçınmaları gerekiyor. Bu sebeple, köyünüzde mahallenizde bu şekilde yakın zamanda başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerden gelen hemşehrilerimiz varsa muhtarlarımız vasıtasıyla bize haber verin ki bizler de gözlem tedbirlerine uygun hareket etmelerini sağlamak için durumlarını takip edebilelim. Umreden gelen vatandaşlarımızda bir sıkıntı yaşamadık, temennimiz büyüksehirlerden gelen insanlarımızla da bu dönemi sıkıntısız ve sağlıkla atlatırız."

Halk pazarı kurulmayacak

Öte yandan halk pazarının da 30 Mart 2020 gününden itibaren kurulmayacağını açıklayan Altay, "Dünya'da ve ülkemizdeki gelişmelere baktığımızda, Corona(Covid-19) virüsünün yayılma hızı ve potansiyeli göz önüne alındığında geniş halk kesimlerini korumaya yönelik tedbirleri hızlıca almak ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Salgının ilçemizde yayılması halinde yaşlı nüfusumuzun fazlalığıyla birlikte çok üzücü sonuçlar doğurabileceğini tahmin etmek zor değildir. Böylesine bir ortamda bölgenin en hareketli ve geniş katılımlı pazarlarından olan Devrek İlçe Pazarımızın bu şartlar altında gerçekleştirilmesi yüksek risk olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeplerden ötürü üzülerek belirtmek isterim ki 30 Mart 2020 tarihinden itibaren Devrek Pazarının kurulmasına ara verilmiştir. Pazarda bulunacak her türlü gıda maddesi ilçemizdeki marketlerde mevcut olup bu süre zarfında ihtiyaçlarımızı bu şekilde karşılamamız kamu sağlığı yönünden daha iyi olacaktır" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Devrek, Altay, Güncel

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