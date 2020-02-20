Haberler » Güncel » Kaymakam Çakır öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi dağıttı - Haber

Kaymakam Çakır öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi dağıttı

Karaman'ın Ayrancı İlçe Kaymakamı Enver Çakır, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Jandarma Çocuk Dergisi dağıttı.

20.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:54Kaymakam Çakır öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi dağıttı

'ın İlçe Kaymakamı Enver Çakır, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Çocuk Dergisi dağıttı.


Jandarma Genel Komutanlığı'nca hazırlanan Jandarma Çocuk Dergisi ve Jandarma Trafik Boyama Kitabı, ilçeye bağlı Kavaközü köyündeki ilk ve ortaokul öğrencilerine dağıtıldı.


Dergi dağıtımına Ayrancı Kaymakamı Evren Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Kör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Candan, İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Toker ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askeri personel katıldı.


Jandarma, Karaman, Ayrancı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 17:49:32