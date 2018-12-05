Kaymakam Çalık, Engelliler Derneğini Ziyaret Etti

Erdek
Kaymakamı Ekrem Çalık
, Engelliler Günü
nedeniyle, Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneğini ziyaret etti.
Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil
Camgöz'ünde yer aldığı ziyarette, Dernek Başkanı Meliha Söğüt
derneğin çalışmaları hakkında Kaymakam Ekrem Çalık'a bilgi verdi.
Dernek üyelerinin günlerini kutlayan Kaymakam Çalık, "Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için bugüne kadar önlerindeki her türlü sosyal ve fiziki engelleri kaldırarak daha rahat ve engelsiz bir yaşam sürebilmeleri için çözümler ürettiklerini ve üretmeye de devam edeceklerini" bildirdi.
Engelli kursiyerlerin eğitimlerinin devam ettiği atölyeyi de ziyaret eden Kaymakam Çalık, Özel Eğitim Öğretmeni Melike Dereköy
ve Nurgül Göken'den kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. - BALIKESİR
Engelliler Günü,Ekrem Çalık,Erdek
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:45