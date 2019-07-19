Haberler» Güncel» Haber

Kaymakam Çalık, şehit askerin kabrini ziyaret etti

Kaymakam Ekrem Çalık, Erdek'in Ormanlı Mahallesi'nde Güneydoğu şehidi Jandarma Komando Er Gürdeniz Erdoğmuş'un kabrini ziyaret ettiErdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Ormanlı Mahallesi'ni ziyaret etti.

19.07.2019 13:14 Kaymakam Çalık, şehit askerin kabrini ziyaret etti
Kaymakam Ekrem Çalık, Erdek'in Ormanlı Mahallesi'nde Güneydoğu şehidi Jandarma Komando Er Gürdeniz Erdoğmuş'un kabrini ziyaret etti

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Ormanlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde Ormanlı Mahallesi ziyaretinde, Güneydoğu Şehidi Jandarma Komando Er Gürdeniz Erdoğmuş'un kabrini de ziyaret eden Kaymakam Ekrem Çalık dua etti. Şehit kabir ziyaretinden sonra, şehit Jandarma Komando Er Gürdeniz Erdoğmuş'un 1995 yılında şehit edilişinin sene-i devriyesi nedeniyle babası Ormanlı Mahallesi eski Muhtarı Nihat Erdoğmuş tarafından düzenlenen mevlit programına Kaymakam Ekrem Çalık eşi Zeynep Çalık ile birlikte katıldı.

Ormanlı Mahallesi Muhtarlığı'na seçilen Sezgin Birol'la bir araya gelen Kaymakam Çalık, muhtarı kutlayıp, görevinde başarılar diledi. Muhtar Sezgin Birol ile birlikte mahallede incelemelerde bulunan Kaymakam Ekrem Çalık, vatandaşlarla bir araya gelip, mahallenin sorunları ve çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulunuldu. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Ekrem Çalık, Jandarma, Ormanlı, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:18   Motosikletli kadından "kanser farkındalık turu"
14:18   HATAY AMİK OVASI'NDAKİ PAMUKTA 'ZENK' HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI
14:18   BURSA KİLOSU 120 BİN DOLAR OLAN EKRAN KİMYASALININ YERLİ ÜRETİMİ İÇİN ÇALIŞIYOR
14:18   KAYSERİ'DE EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRICILIĞA 5 GÖZALTI
14:18   SİNOP Güvercinlerin yuva yaptığı balkonunu kullanmıyor
14:18   SİNOP Yıkılma riski taşıyan ahşap evi halatla bağladılar
14:17   DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3