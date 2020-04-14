Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kaymakam Çalışır Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını anlattı

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 6 bin 428 çağrıya cevap vererek vatandaşların ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

14.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:54
Kaymakam Çalışır Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını anlattı
Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 6 bin 428 çağrıya cevap vererek vatandaşların ihtiyacını karşıladığını bildirdi.
Kaymakam Çalışır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sebze pazarı, fırıncı esnafı, karantinadaki mahallede alınan tedbirleri denetleyerek, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun sahada sürdürdüğü yardım faaliyetine katıldı.
Çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren Çalışır, iletişim merkezlerine gelen çağrıların kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından bakıldığını söyledi.
Vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılandığını belirten Çalışır, şunları kaydetti:
"Vefa grubumuzdaki asker, polis, sağlık, imam ve kaymakamlık çalışanlarımızla birlikte gece gündüz demeden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde düzenli merkezi yardım alan 730 haneye biner lira evlerinde ödeme yapıldı. PTT aracılığı ile hak sahipleri ödenen 65 yaş maaşı, engelli maaşı ve diğer merkezi düzenli yardımlar için ise 637 hak sahibine kapıda 627 bin 718 lira ödeme yaptık. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 27 emekli vatandaşımızın da 43 bin 805 lira tutarındaki aylıkları personellerimizce ilgili bankalardan alınarak evlerinde kendilerine teslim edildi. Toplamda 1394 çoğunluğu kırsalda olmak üzere vatandaşımıza bu hizmeti verdik. İhtiyaç sahibi 589 vatandaşımıza ise gıda paketlerimizi her hafta evlerine teslim etmeye devam ediyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubumuz bugüne kadar 6 bin 428 çağrıya cevap vererek vatandaşların ihtiyacını karşıladı."
Büyük bir fedakarlıkla çalışan ekiplere teşekkür eden Çalışır, alınan tedbirlerin titizlikle ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Darende, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı Haberler
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Haberler ›› Güncel ››Kaymakam Çalışır Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını anlattı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:08: Yeni nesil kriminal aracı "Kıraç" emniyete teslim edildi - Haber 14:08: Diyarbakır'daki güvenlik firmasından alkışlanacak hareket - Haber 14:08: Yalıhüyük'te marketlerden "evde kal" kampanyasına destek - Haber 14:08: Siyasi partilerin genel başkanlarından Haydar Baş için taziye mesajı - Haber 14:07: Sokağa çıkamayanlara Kızılay'dan yardım - Haber 13:55: Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı - Haber 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım - Magazin 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler