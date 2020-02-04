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Kaymakam Çam, şehit ailesini ziyaret etti

Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hüseyin Çam, şehit ailesini ziyaret etti.

04.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:16Kaymakam Çam, şehit ailesini ziyaret etti
Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hüseyin Çam, şehit ailesini ziyaret etti.
Çam, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım ile terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen güvenlik korucusu Ali Yücel'in ailesini ziyaret etti.
Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Çam, ailenin talep ve isteklerini dinledi.
Her zaman şehit ailelerin ve gazilerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Çam, "Vatanımız için canını feda eden şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Hüseyin Çam, Ali Yücel, Kızıltepe, Güncel

Kaynak: AA

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