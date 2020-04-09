Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kaymakam Can'dan derslerini takip edemeyen öğrencilere televizyon

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can, EBA TV üzerinden eğitimlerini takip edemeyen öğrenciler için iki aileye televizyon hediye etti.

09.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:54
Kaymakam Can'dan derslerini takip edemeyen öğrencilere televizyon
Van 'ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can, EBA TV üzerinden eğitimlerini takip edemeyen öğrenciler için iki aileye televizyon hediye etti.

Çaldıran Kaymakamlığına müracaatta bulunan Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde ikamet eden ve 3 öğrencisi bulunan kanser hastası Bedel İkiz ve Toprakseven Mahallesi'nde ikamet eden 5 öğrencili İsmail Dülek, çocuklarının uzaktan eğitim görebilmesi için televizyon talebine bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Çaldıran Kaymakamı Adem Can, maddi durumları iyi olmayan öğrenciler için duyarsız kalmayarak aileleri evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Can'ı kapılarında gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemezken, hediye edilen televizyon karşısında ise çok sevindiler. Yetkili servisin televizyonları kurmasının ardından yayın yapan uzaktan eğitim sistemi kanalının karşısına geçen öğrenciler, derslerini takip etmeye başladı.

9. sınıf öğrencisi İdal İkiz, korona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim gördüklerini belirterek, "Televizyonumuz olmadığı için kaymakam beye müracaatta bulunduk. Allah razı olsun televizyon getirdi. Onun sayesinde eğitim göreceğiz. Bundan dolayı çok sevinçliyiz. Onun sayesinde iyi yerlere geleceğiz inşallah" dedi.

Anne Zeliha İkiz, çocuklarının korona virüsten dolayı eğitimden yararlanamadıklarını belirterek, "Televizyonumuz yoktu. Kaymakam beyimize başvuruda bulunduk ve bize televizyonu kendisi alıp getirdi. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin. Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bu televizyondan biri anasınıfında toplam üç öğrencimiz faydalanarak uzaktan eğitim görecek" ifadelerini kullandı.

Çaldıran Kaymakamı Adem Can da, korona virüsten dolayı okulların eğitim kapalı olduğunu hatırlatarak, "Çocuklarımızın eğitimi EBA TV üzerinden verilmektedir. İlçemizdeki iki aile bizlere başvurarak televizyonlarının olmadığını ve çocuklarının uzaktan eğitim sisteminden faydalanamadıklarını söylediler. Bunun üzerine yaptığımız araştırma sonucunda öğrencilerimizin bulunduğunu ve bunların eğitimlerden geri kalmamaları için çalışma başlattı. Çaldıran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arayıcılığıyla kendilerine televizyon hediye ettik. İnşallah bundan sonra derslerini bu televizyon arayıcılığıyla uzaktan eğitim sisteminden görerek arkadaşlarından geri kalmayacaklar. Planladıkları akademik kariyerlerine devam edecekler. Ben ümit ediyorum ki bu güzel üç kız kardeş ilerde çok güzel yerlere gelecekler. Kızlarımıza başarılar diliyorum. Aynı şekilde başka bir ailemize de televizyon hediye ettik. Devletimiz ebet müddet var olsun" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adem Can, Çaldıran, Van, TV, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kaymakam Can'dan derslerini takip edemeyen öğrencilere televizyon - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
İşte İstanbul’da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler Haberler
İşte İstanbul'da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı Haberler
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı Haberler
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

11:37: Saklıkent'e 10 yıl sonra nisanda kar yağdı - Haber 11:37: Başkan Ali Var: "Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız" - Haber 11:37: KONYA SÜ Rektörü Toplumun belirli kesiminin virüse yakalanıp, immünizasyonuyla bu hastalık geçer - Haber 11:36: Facianın yaşandığı bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor - Haber 11:36: Kütahya'da büyükbaş hayvan sayısı 202 bin 114 - Haber 11:05: Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi - Haber 10:56: ''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı - Haber 10:42: İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az - Haber 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı - Haber 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi - Ekonomi 09:50: Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı - Haber