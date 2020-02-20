Haberler » Güncel » Kaymakam Can, öğrencilere kitap dağıttı - Haber

Kaymakam Can, öğrencilere kitap dağıttı

Çaldıran Kaymakamı Adem Can, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap dağıttı.

20.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:46Kaymakam Can, öğrencilere kitap dağıttı
Kaymakamı Adem Can, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap dağıttı.
Anadolu Lisesi ve Anıttepe Ortaokulu'ndaki öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Can, yaptığı konuşmada, millet ve ülke geleceğinin eğitimle iyi bir yere geleceğini söyledi.
Öğrencilerin nitelikli adım atmaları için gerekli desteğin sağlanması gerektiğini ifade eden Can, her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını belirtti.
Konuşmanın ardından Can, öğrencilere kitap dağıttı.
Kaymakam Can'a Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay ve SYDV Müdürü Hüseyin Efeoğlu eşlik etti.

Adem Can, Çaldıran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
20.02.2020 15:55:29