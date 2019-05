Kaymakam Can Tortop huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu

Kaynak: AA

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Hüseyin Develi Huzurevi'ndeki iftar programına katıldı.Burada konuşan Tortop, her fırsatta huzurevi sakinleri ile bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek, "Ramazan ayının bereketini birlikte yaşayalım düşüncesi ile bugün sizlerle beraberiz. Her fırsatta sizlerle birlikte olmaya gayret ediyoruz ama bu da her zaman mümkün olmuyor. Bu tür özel günler ziyaretlerimiz için bizlere önemli fırsat veriyor. İnşallah bayramda da ziyaretinize geleceğiz. ramazanı şerifin hoşgörüsünü, bereketini hep birlikte idrak ediyoruz. Dua ediyoruz ki ramazandaki tüm güzellikler, bütün yıl boyunca hayatımıza ve tüm dünyaya yansısın.Gözümüz, gönlümüz kalbimiz makamımız sizlere her daim açıktır. Şimdiden yaklaşan ramazan bayramınızı kutluyor, huzurlu bir ramazan diliyorum." dedi.İftar programına Kaymakam Tortop'un yanı sıra Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Nüfus Müdürü Erdal Özer, İlçe Müftüsü Davut Çalışkan, Mal Müdürü Ali Fevzi Kayacan katıldı. Develi