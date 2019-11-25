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Kaymakam Çelik, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi

Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, ilçedeki mahalle muhtarları ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

25.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:04Kaymakam Çelik, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi
Kaymakamı Abdulkadir Çelik, ilçedeki mahalle muhtarları ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Çelik, Halk Eğitimi Merkezi salonunda düzenlenen toplantıda, mahalle muhtarları ve ilçe sakinleriyle bir araya geldi.
Eğitim, sağlık, ulaşım, yol, su, güvenlik ve elektrik alanlarında yaşanan sorunların konuşulduğu toplantıya katılan kurum amirleri de dile getirilen konularla ilgili notlar aldı.
İlçede yaşanan sorunların giderilmesi için çaba gösterdiklerini belirten Çelik, "Toplantının amacı, müracaatınız beklenmeden doğrudan temas kurmak suretiyle istek, öneri ve şikayetlerinizi almak ve bunlara çözüm bulmaktır. Burada dile getirilen konuların çözümü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.
Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, İlçe Müftüsü Ahmet Dağ katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi, Abdulkadir Çelik, Özalp, Güncel

Kaynak: AA

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