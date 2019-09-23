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Kaymakam Çelik, muhtarlarla bir araya geldi

Van'ın Özalp ilçesinde Kaymakam Abdulkadir Çelik, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

23.09.2019 20:46Kaymakam Çelik, muhtarlarla bir araya geldi
Van'ın Özalp ilçesinde Kaymakam Abdulkadir Çelik, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen toplantıda, ilçenin sağlık, ulaşım, yol, su ve güvenlik konuları değerlendirildi.
Toplantıda muhtarların dile getirdiği sorun ve talepleri dinleyen Çelik, ilçede yaşanan sorunların giderilmesi, taleplerin dinlenmesi amacıyla muhtarlarla bir araya geldiklerini aktardı.
Toplantıya, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Yiğit Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, Müftü Ahmet Dağ ve mahalle muhtarları katıldı.

Abdulkadir Çelik, Özalp, Van, Güncel

Kaynak: AA

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