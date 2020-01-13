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Kaymakam Çelik, muhtarlarla bir araya geldi

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

13.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:47Kaymakam Çelik, muhtarlarla bir araya geldi
VAN (İHA) – 'ın Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun salonunda yapılan toplantıya Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, kurum amirleri ile mahalle muhtarları katıldı. Her ay düzenli olarak yapılan toplantıda, muhtarlar taleplerini dile getirdi.

Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, muhtarların dile getirdiği talepleri not aldırarak yapılması planlanan çalışmalar hakkında da istişarelerde bulundu. - VAN

Abdulkadir Çelik, Özalp, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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