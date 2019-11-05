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Kaymakam Çelik'ten Boraboy Gölü'nde inceleme

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Boraboy Gölü'nde incelemelerde bulundu.

05.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:22Kaymakam Çelik'ten Boraboy Gölü'nde inceleme
Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Boraboy Gölü'nde incelemelerde bulundu.
Göl çevresinde uygulamaya konulan peyzaj düzenlemesi projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Çelik, tabiat harikası olarak nitelendirilen Boraboy Gölü'nün bölgenin en güzide mesire yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Doğa yürüyüşü, piknik ve kamp yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında Boraboy Gölü'nün bulunduğunu belirten Çelik, "Projelerin tamamlanması ile Boraboy Gölü'ne gelen misafirlerimize daha iyi koşullarda hizmet sunma imkanı bulacağız. Bu tabiat güzelliğinin tanıtımını da yaparak ziyaretçi sayımızı da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Boraboy, Taşova, Güncel

Kaynak: AA

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