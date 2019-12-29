Haberler » Güncel » Kaymakam Çelik ve Başkan Kaplan'dan hastane ziyareti - Haber

Kaymakam Çelik ve Başkan Kaplan'dan hastane ziyareti

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Kaymakamı Fırat Çelik ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

29.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:24 Kaymakam Çelik ve Başkan Kaplan'dan hastane ziyareti
'ın ilçesi Kaymakamı Fırat Çelik ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

"Ulusal Kanser Tarama Programı" kapsamında İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği koordinasyonunda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından Koçarlı'da devam eden kanser tarama çalışmalarını yerinde incelemek üzere Kaymakam Fırat Çelik ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan hastaneyi ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Şencan, kanseri tedavisinin çok daha kolay ve etkili olabildiği erken evrelerde yakalamanın önemli olduğunu belirtti. Dr. Şencan bu amaçla yapılan tarama çalışmalarında meme kanserinin erken teşhis edilerek tedavisinin yapılması, kanserde erken teşhis ve kanser taramasının önemi hakkındaki farkındalığı arttırmak olduğunu, yapılan çalışmalar kapsamında Koçarlı'daki 40-69 yaş arasındaki bayanlara mobil mamografi aracı ile kanser taraması yapıldığı, tarama çalışmalarının 03 Ocak 2020 tarihinde tamamlanacağını aktardı. - AYDIN

Devlet Hastanesi, Fırat Çelik, Koçarlı, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta üs bölgesini ziyaret etti - Haber
13:39   Somali'deki terör saldırısı - Yaralıların sevk edilmesi - Haber
13:35   İstanbul Tüm Engelliler Derneği üyeleri İnönü'yü gezdi - Haber
13:33   Antalya'da 'baz istasyonu' tepkisi - Haber
13:33   Vicdansızların vurduğu sokak köpeği yavrularına kavuştu - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
11:42   Süleymaniye Camii'ndeki restorasyonda ayetlerin sıralamasında hata yapıldı - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
29.12.2019 13:41:59