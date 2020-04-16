Kaymakam Çiçek, trafik denetimine katıldı
Kütahya'nın Emet ilçe Kaymakamı Hasan Çiçek, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda alınan Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Trafik Denetleme ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında yürütülen denetimlere katıldı.
16.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:23
Gerçekleşen denetimde araç sürücülerinin ve araç içinde bulunan vatandaşların ateşlerini ölçen Kaymakam Çiçek, sürücülere sosyal mesafe uyarısında bulunarak sürücü ve araç içinde bulunan vatandaşlara maske kullanımı ve Korona virüs Covid-19 salgını ile ilgili bilgiler verdi ve vatandaşların duyarlılıklarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Kaymakam Çiçek son olarak İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Ekiplerine emniyet ve asayiş ile birlikte Korona virüs Covid-19 salgını kapsamında yürütülen çalışmalarda göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Kütahya, Emet, Yaşam