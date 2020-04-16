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Kaymakam Çiçek, trafik denetimine katıldı

Kütahya'nın Emet ilçe Kaymakamı Hasan Çiçek, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda alınan Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Trafik Denetleme ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında yürütülen denetimlere katıldı.

16.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:23
Kaymakam Çiçek, trafik denetimine katıldı
Kütahya 'nın Emet ilçe Kaymakamı Hasan Çiçek, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda alınan Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Trafik Denetleme ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında yürütülen denetimlere katıldı.

Gerçekleşen denetimde araç sürücülerinin ve araç içinde bulunan vatandaşların ateşlerini ölçen Kaymakam Çiçek, sürücülere sosyal mesafe uyarısında bulunarak sürücü ve araç içinde bulunan vatandaşlara maske kullanımı ve Korona virüs Covid-19 salgını ile ilgili bilgiler verdi ve vatandaşların duyarlılıklarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Kaymakam Çiçek son olarak İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Ekiplerine emniyet ve asayiş ile birlikte Korona virüs Covid-19 salgını kapsamında yürütülen çalışmalarda göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Kütahya, Emet, Yaşam
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