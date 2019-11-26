Haberler » Ekonomi » Kaymakam Çiçek: 'Üretilen ürünlerin pazarlanması, ilçe ekonomisi için önemli' - Ekonomi

Kaymakam Çiçek: "Üretilen ürünlerin pazarlanması, ilçe ekonomisi için önemli"

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yeni açılan dikiş ve nakış kursunu ziyaret etti.

26.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:10Kaymakam Çiçek:
Kaymakamı Hasan Çiçek, yeni açılan dikiş ve nakış kursunu ziyaret etti.

Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürülüğü'nde açılan ve bayanların aile ekonomilerine katkı için katıldıkları kursta bayan kursiyerler ürettikleri ürünlerle takdir topluyor.

Kursu ziyaret eden Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Halk Eğitim Müdürü Süleyman Avcı, Müdür Yardımcısı Mustafa Cin, Kurs Eğiticileri Nalan Burucu ve Fatma Gençer' den bilgiler alıp, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

El emeği göz nuru ürünleri tek tek inceleyen Çiçek, başarılı çalışmalarından dolayı kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.

Bu tür kursların birçok el becerisi kazandırmanın yanında ev ekonomisine de önemli katkılar sağladığını belirten Kaymakam Çiçek, "Ürünlerin burada kalmayıp pazarlanması, ilçe ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması hususu önemli" dedi. - KÜTAHYA

Hasan Çiçek, Emet, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:23 Termik santrallerde 7,9 milyar metreküp su kullanıldı
10:23 Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem
10:20 Konkordato tarihe karışıyor, yeni uygulamayla borçlar yeniden yapılandırılabilecek
10:19 "Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yapay zeka ile gerçekleşecek"
10:19 Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ve ihracatında açık ara dünya birincisi
09:58 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
09:52 Genç sporcu, banka kredisiyle fitness sporunda dünya şampiyonu oldu
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
09:10 Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
18:42 Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 10:27:08