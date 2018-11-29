Kaymakam Çimşit, 'Kariyer Günleri'nin Konuğu Oldu

29 Kasım 2018 Perşembe 16:03



29 Kasım 2018 Perşembe 16:03

Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, 'Kariyer Günleri' etkinliğine katıldı.Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesinde düzenlenen 'Kariyer Günleri'ne katıldı. Çimşit, çocukluk ve gençlik yılları ile Kaymakamlık mesleğine uzanan hayatındaki tecrübelerini anlattı. Meslekte 17 yıllık bir süreci geride bıraktığını aktaran Kaymakam Çimşit, öğrenciler tarafından sorulan soruları da cevapladı.Kaymakam Ömer Çimşit'e etkinliğin sonunda Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi Müdürü Süha Doğrul ve bir öğrenci tarafından çiçek takdim edildi. - ANTALYA