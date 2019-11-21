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Kaymakam çocuklarla el ele verip sokakları temizledi

Kaymakam çocuklarla el ele verip sokakları temizlediŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, öğrenciler ve öğretmenler ile birlikte, 'Cizre'yi seviyoruz Cizre'yi temiz tutuyoruz, temiz bir Cizre temiz bir nesil' sloganı ile sokaklarda temizlik...

21.11.2019 22:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:03
Kaymakam çocuklarla el ele verip sokakları temizledi
ŞIRNAK - 'ın ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, öğrenciler ve öğretmenler ile birlikte, 'Cizre'yi seviyoruz Cizre'yi temiz tutuyoruz, temiz bir Cizre temiz bir nesil' sloganı ile sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ara tatil döneminde öğrencilerin aktif bir şekilde dinlenmelerini sağlamak amacıyla çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda çevre temizliği konusunda duyarlılık sağlamak amacıyla, 'Cizre'yi seviyoruz Cizre'yi temiz tutuyoruz, temiz bir Cizre temiz bir nesil' sloganı ile çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Çevre temizliği etkinliğine, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinliğe katılanlar, parklarda, cadde ve sokaklarda biriken çöpleri topladı.
Sokaklarda çöpleri toplayan Kaymakam Sinanoğlu, temizlik konusunda vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, "Özellikle park ve bahçelerde ve ana yollarda belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları konusunda duyarlı olan iş yerleri sahiplerine, esnafımıza ve Cizreli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sahip çıkmak bu tür organizasyonlara destek verip Cizre adına yapılacak şeylerle elimizi taşın altına koymakla mümkün olur. Son yirmi gündür Cizre'mizde özellikle temizlik anlamında ciddi çalışmalar var. Yirmi gün öncesine kadar buralar bakımsızdı ve belki bugün kadar çöp toplayabildik ancak on beş, yirmi gün önce bu temizlik kampanyasını yapsaydık tonlarca çöp çıkabilirdi. Ama son yirmi gündür arkadaşların gayreti ile Cizre'de bir temizlik kampanyası başlatıldı. Sadece ana caddeler, parklar, bahçeler değil arka mahallelerde benzer çalışmalar var. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gayreti ile Cizre bundan sonra daha temiz olacak" dedi.
"Cizre dünden daha güzel olacak"
Cizre'nin dünden daha güzel olacağını belirten Kaymakam Sinanoğlu, "Ama bunu hep birlikte inşa edeceğiz. Çok şükür Cizre'mizde huzur var. Emniyet ve güvenlik anlamında hiçbir sıkıntımız yok bunu da kolluk ve güvenlik güçlerimize borçluyuz. Aynı zamanda Cizreli hemşerilerimizin bu huzura ve güvene sahip çıkmalarına borçluyuz. Bununda böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Cizreli hemşerilerimizde huzurun, güvenin, emniyetin, asayişin devamından yana. Tüm kamu kurum ve kuruluşlar hep beraber el birliği ile çalışıyoruz. Cizre'nin geleceği aydınlıktır, parlaktır. Bunu hep birlikte kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, meslek örgütleri 7'den 70'e hep beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından etkinlik kapsamında Cizre'de temizlik çalışması başlatıldı.
Kaymakam çocuklarla el ele verip sokakları temizledi

Davut Sinanoğlu, Şırnak, Cizre, Güncel

Kaynak: İHA


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